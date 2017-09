Brandstiftung in Asylheim: Somalier vor Gericht

Wegen Mordversuchs und Brandstiftung in einem Asylheim muss sich am Freitag ein Somalier vor Gericht verantworten: Der 23-Jährige soll in einem Asylheim in Schäffern in der Absicht, zwei Mitbewohner zu töten, einen Brand gelegt haben.

Der Staatsanwalt wirft dem Somalier zweifachen versuchten Mord vor: Der 23-Jährige soll demnach im Jänner nach einem Streit um Zigaretten zwei Mitbewohner in einem Asylheim in Schäffern eingesperrt und eine Winterjacke vor der Tür in Brand gesteckt haben; die beiden Eingeschlossenen konnten sich nicht selbst befreien, andere Asylwerber löschten den Brand.

Laut Anklage hatte der Somalier einige Tage zuvor auch drei Fahrzeuge in Graz in Brand gesteckt, an zwei verschiedenen Orten nahe des Grazer Volksgartens.

„Kleinstkriminalität“ und keine Lust aufs Lernen

Der 23 Jahre alte Angeklagte beteuerte bislang seine Unschuld bzw. könne er sich nicht an die Taten erinnern: Er trinke regelmäßig Alkohol, Bier - oder Wodka mit Johannisbeersaft. Sein Verteidiger räumte zudem ein, dass der Angeklagte in Somalia keinerlei Bildung genossen hätte - vielleicht sei sein Verhalten und diese, wie der Verteidiger ausführte, „Kleinstkriminalität“ auf die fehlende Schulbildung zurückzuführen.

Der Verteidiger plädierte auf nicht schuldig, da es keine Zeugen gebe - für keine der Taten. Allerdings machten zum Prozessauftakt im August mehrere Zeugen durchaus belastende Angaben - mehr dazu in Brandstiftung in Asylheim: Prozess vertagt (24.8.2017).

Weil damals aber nicht alle Zeugen erschienen waren, wurde der Prozess vertagt. Ein Opfer und ein Zeuge aus dem Asylheim konnten von den Behörden aber weiterhin nicht ausgeforscht werden - ihr Aufenthaltsort ist unbekannt: Aus diesem Grund wurden am Freitag ihre Aussagen, die sie nach der Tat bei der Polizei gemacht haben, verlesen.

„Wie ein Dampfkochtopf“

Ein Gutachten diagnostizierte eine Borderline-Störung. Aufgrund seiner psychischen Erkrankung sei der Angeklagte nicht in der Lage, Problemsituationen zu meistern und reagiere schon bei einem kleinen Streit impulsiv - das ist wie ein Dampfkochtopf, in dem der Druck steigt und das Ventil nicht aufgeht, so der Sachverständige am Freitag zu den Geschworenen.

Antrag auf Einweisung in Anstalt

Der Gutachter hält den Angeklagten für vermindert zurechnungsfähig. Da damit zu rechnen sei, dass er neuerlich schwere Straftaten begehen könnte, wurde von der Staatsanwaltschaft eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt; eine Entscheidung soll noch am Nachmittag fallen.