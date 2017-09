Radfahrer in Graz von Lkw überrollt

In Graz ist am Donnerstag ein 19 Jahre alter Radfahrer von einem Lkw überrollt worden - er schwebt in Lebensgefahr. Laut Statistik Austria steigt die Zahl der bei Zusammenstößen mit anderen Verkehrsteilnehmern verletzten Radfahrer.

Radfahrunfälle stehen in den warmen und milden Jahreszeiten an der Tagesordnung: Mehr als 1.100 Radfahrer wurden laut Statistik Austria bei Zusammenstößen mit anderen Verkehrsteilnehmern im Vorjahr verletzt - Tendenz steigend; das sind mehr als drei verletzte Radfahrer auf steirischen Straßen pro Tag.

Bei Abbiegemanöver

Der jüngste Fall ereignete sich Donnerstagnachmittag in Graz: Ein 49 Jahre alter Weststeirer fuhr mit seinem Lkw die Puntigamer Straße entlang. Er wollte rechts abbiegen, hatte laut Polizei Grün - als er mit seinem Transporter schon fast zur Gänze in der Seitenstraße war, habe er den Zusammenstoß mit dem Radfahrer bemerkt, schilderte der Lkw-Fahrer gegenüber der Polizei.

Auch Radfahrer hatte Grün

Auch der Radfahrer hatte eine grüne Ampel - der 19-Jährige fuhr auf dem Radweg und prallte schließlich im Kreuzungsbereich in den hinteren Teil des Lkws. Er stürzte und wurde von den Hinterrädern des Transporters überrollt. Seither wird er mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Intensivstation des LKH Graz betreut.

Zahl der Unfälle steigt

Unfälle wie dieser sind keine Seltenheit. Der Ausbau der Radwege gehe gut voran und sei auch sehr wichtig, habe aber auch zur Folge, dass mehr Menschen Rad fahren und damit auch die Unfälle zunehmen, so Experten des Kuratorium für Verkehrssicherheit. 48 Radfahrer kamen 2016 in Österreich ums Leben - fast ein Viertel mehr als im Jahr davor.