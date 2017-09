Sechs Tage ein E-Auto um 60 Euro testen

Derzeit sind in der Steiermark rund 2.000 E-Autos angemeldet. Um Vorurteile gegenüber Elektromobilität abzubauen, können nun Interessierte sechs Tage lang ein E-Auto testen - zum Preis von 60 Euro.

Elektromobilität wird die alten fossilen Antriebstechnologien Schritt für Schritt ablösen: Bis 202 sollen in der Steiermark 10.000 E-Autos angemeldet sein, im Jahr 2030 sogar 225.000 - so sieht es zumindest die Landesstrategie Elektromobilität Steiermark 2030 vor.

Vorurteile sollen ausgeräumt werden

Allerdings gelten E-Autos als teuer, unpraktisch, und man komme mit ihnen auch nicht weit - die Skepsis gegenüber den strombetriebenen Fahrzeugen ist zum Teil - und oft aus Unwissenheit - noch sehr groß.

Dass E-Autos heute mit einer Reichweite von bis zu 400 Kilometer längst alltagstauglich sind, sollen möglichst viele Steirer selbst erleben - daher die Testaktion, so Wirtschaftskammerdirektor Karl Heinz Dernoschegg: „Mit dieser Aktion wollen wir vor allem denjenigen, die mit einem Elektroauto spekulieren, die Möglichkeit geben, die Technologie und Technik auch einmal kennenzulernen. Da ist das Auto mit 1000 Kilometer in Österreich zu verwenden inkludiert, da ist eine Vollkaskoversicherung mit einem kleinen Selbstbehalt, Strom tanken kann man sowieso an vielen öffentlichen Stellen schon gratis. “

Land fördert, „weil es einfach notwendig ist“

Bei steiermarkweit 34 Fahrzeughändlern kann ein E-Auto um 60 Euro ausgeborgt werden. Die Aktion läuft bis Ende März 2018 und wird vom Land Steiermark mit 150.000 Euro gefördert - für den zuständigen Verkehrs- und Umweltlandesrat Anton Lang (SPÖ) ein weiterer Schritt in Richtung klimaschonende Mobilität: „Mobilität ist natürlich ein wesentlicher Faktor für unsere Umwelt und belastet unsere Umwelt, und ich glaube, es ist einfach notwendig, dass wir in den nächsten Jahren sukzessive auf Elektromobilität umsteigen, damit unsere Umwelt nicht so stark belastet wird und sich die Luftgüte in der Steiermark verbessert.“

Seit 2016 fördert das Land Steiermark E-Mobilität und stellt auch selbst die landeseigene Fahrzeugflotte auf E-Autos um.

Link: