78-Jähriger fiel auf Gleise: Passanten retteten ihn

Ein 78 Jahre alter Steirer ist am Freitagabend am Bahnhof Gratwein im Bezirk Graz-Umgebung vom Bahnsteig auf die Gleise gestürzt. Passanten retteten den Pensionisten Sekunden vor einem herannahenden Güterzug.

Laut Polizei dürfte der Rollator des Mannes mit einem Rad über die Bahnsteigkante geraten sein, weshalb er das Gleichgewicht verlor und abstürzte.

ORF

15-Jähriger organisierte Hilfe

Ein 15-Jähriger hörte die Hilfeschreie und eilte herbei. „Ich wollte meine Freundin abholen. Auf einmal habe ich Hilfeschreie gehört. Dann habe ich gesehen, dass auf den Gleisen ein Pensionist liegt mit seinem Rollator. Ich habe dann einen Kollegen von mir angerufen, der die Feuerwehr alarmiert hat. Wir haben dann den Mann, der extremst geschockt war, heraufgehoben“, schilderte der 15-jährige Lukas Mergans.

ORF

„Keine 20 Sekunden“

Mit einem weiteren Mann, dem 48-jährigen Alfred Müller, zog der Jugendliche den alten Mann von den Schienen. „Wir springen beide runter und fragen ihn, wie es ihm geht - und er problemlos Antwort gibt. Wir haben ihn auf die Mauer gesetzt samt Rollator - und keine 20 Sekunden später prescht ein Güterzug durch“, schilderte Alfred Müller. „Was passieren hätte können, wen der Bursch nicht gekommen wäre und wir nicht gleich gelaufen wären. Das waren alles in allem keine zwei Minuten“, so der Lebensretter.

„In dem Fall war der Bahnsteig sehr leer, sehr ruhig. So erwachsen bin ich, dass ich nicht runtersteige, wenn ich höre, dass ein Zug kommt. Aber in dem Fall ging es. Dass es dann doch so schnell geht, das hätte ich nicht gedacht“, erzählte Müller.

Platzwunde am Kopf

Der 78-Jährige hatte sich beim Sturz auf die Gleise leicht am Kopf verletzt, er trug eine Platzwunde davon . Das Rote Kreuz brachte ihn ins Unfallkrankenhaus Graz.