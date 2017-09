Rückschlag für Auer bei DTM in Spielberg

Lucas Auer hat am Samstag im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) in Spielberg einen Rückschlag im Kampf um den Gesamtsieg hinnehmen müssen. Der Tiroler kam im ersten der beiden Läufe des Wochenendes nur auf Platz acht.

Im Gesamtklassement fiel der 23-jährige Auer vom zweiten auf den dritten Rang zurück - mehr dazu in Auer erreicht in Spielberg Minimalziel (sport.ORF.at).

APA/ Erwin Scheriau

Auer wagt keine Prognose für Sonntag

Auer, der von der zwölften Startposition aus ins Rennen gegangen war, war vom Ergebnis naturgemäß enttäuscht. „Ich kann nicht zufrieden sein. Aus dieser Startposition vier Plätze gut zu machen, war okay. Nur wenn es vorne Kämpfe gab, bin ich näher gekommen“, erklärte Auer nach dem Rennen. „Morgen kommt’s, wie’s kommt. Das wird man sehen“, wagte der Neffe von DTM-Chef keine Prognosen für den zweiten Spielberg-Lauf.

Bereits zum siebenten Mal gastiert ab Freitag die DTM am Red-Bull-Ring. Dass Lokalmatador Auer als Gesamtzweiter nach Spielberg gekommen war, wirkte sich auch auf den Kartenverkauf positiv aus - mehr dazu in DTM gastiert wieder in Spielberg.

Ekström vor Green und Müller

Der Tagessieg ging an den Schweden Mattias Ekström. Ekström feierte damit nicht nur seinen ersten Saisonsieg, sondern baute beim Audi-Dreifacherfolg auch seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 28 Zähler aus.

Marken-Kollege Jamie Green, der von der Pole Position gestartet war, überquerte als Zweiter die Ziellinie und verbesserte sich auch in der Tabelle an die zweite Position. Platz drei sicherte sich der Schweizer Nico Müller. Es war das erste Rennen nach der Abschaffung der umstrittenen Zusatzgewichte.

