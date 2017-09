In Mürz geschleudert: Bikerin tödlich verletzt

Ein Motorradausflug zweier Freundinnen am Samstag auf der Lahnsattelstraße im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat für eine Frau tödlich geendet. Eine Pkw-Lenkerin erfasste beide Motorräder. Eine Wienerin wurde in die Mürz geschleudert.

Die beiden Freundinnen waren auf der Lahnsattelstraße zwischen Neuberg und Krampen unterwegs. Die 46 Jahre alte Pkw-Lenkerin wurde laut Polizei vermutlich von der tief stehenden Sonne geblendet und geriet auf das Straßenbankett.

FF Neuberg

Der Wagen geriet ins Schleudern, drehte sich auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die zwei entgegenkommenden Motorräder. Beide Frauen stürzten mit ihren Maschinen. Die Wienerin wurde in die Mürz, die parallel zur Straße verläuft, geschleudert. Zwei Passanten beobachteten den Unfall und sprangen in den Fluss. Sie versuchten die 53-Jährige herauszuziehen.

Frau wurde 100 Meter abgetrieben

Laut Feuerwehr wurde die Frau etwa 100 Meter abgetrieben, bevor sie aus dem Wasser gerettet werden konnte. Einsatzkräfte begannen sofort mit der Reanimation, aber die Frau starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Ihre 54 Jahre alte Freundin aus Niederösterreich wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Wiener Neustadt geflogen. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Sie wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.