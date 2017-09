Paragleiter bei Absturz in Wald schwer verletzt

Ein 64 Jahre alter Paragleiter ist am Sonntag in Kapfenberg abgestürzt und schwer verletzt worden. Die Leinen des Schirms hatten sich verheddert. Der Obersteirer stürzte daraufhin etwa 150 Meter tief ab in einen Wald.

Der Paragleiter war laut Polizei von der Tulzeralm aus gestartet. Nach etwa zehn Minuten in der Luft verhedderten sich die Leinen des Schirms.

Verletzter musste mit Tau gerettet werden

Der Obersteirer kam zu tief hinunter und straffte mehrere Baumwipfel. Danach stürzte der Mann etwa 150 Meter in den Wald. Das Gelände war laut Einsatzkräften schwer zugänglich, weshalb der Verletzte mittels Taubergung vom Rettungshubschrauber aus dem Wald geholt wurde.

Der 64-Jährige wurde mit Verdacht auf Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule in das LKH Hochsteiermark nach Bruck an der Mur gebracht.