Großes Branchentreffen für Elektromobilität

In Spielberg findet am kommenden Wochenende eines der größten Branchentreffen für Elektromobilität statt. Bei den E-Mobility Play Days werden neueste Entwicklungen präsentiert. Besucher können E-Fahrzeuge auch selbst ausprobieren.

Bei den E-Mobility Play Days in Spielberg dreht sich alles um die Zukunft der Fortbewegung. Dort, wo normalerweise Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren das Sagen haben, wird Strom durch die Antriebseinheiten fließen.

Neueste Entwicklungen von E-Fahrzeugen

In Kooperation mit namhaften Partnern sowie renommierten Experten werden die Gäste in Spielberg in die Welt der Elektromobilität eintauchen, sagt Philipp Berkessy vom Projekt Spielberg. Auf dem Programm stehen Präsentationen von Robotern sowie neuester Entwicklungen im Bereich der E-Fahrzeuge, die die Besucher dann auch selbst testen können: "Der Unterschied zu allen bisherigen Events weltweit ist, dass der Besucher wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten hat, sich mit der Elektromobilität auseinanderzusetzen, die Sachen anzuschauen, anzugreifen, und vor allem auch selber zu testen“, so Berkessy.

APA/dpa/Jens Büttner

Einer der Höhepunkte der E-Mobility Play Days sind sogenannte Showruns der Formel E. Die Formel E ist die erste rein elektrische Rennserie der Welt und ging im September 2014 in ihre erste Saison. Zehn Teams mit insgesamt 20 Fahrern treten in zehn Rennen weltweit gegeneinander an.

Führende Experten in Spielberg

Inwieweit die emissionslose Mobilität bereits Einzug in den Alltag gehalten hat, und wie weit die Wissenschaft ist, wird nicht nur bei Vorträgen und Talks von führenden Experten Thema sein, so Berkessy: „Das eine ist eben das Auseinandersetzen mit dem Thema, indem man selber probiert, wie fühlt sich ein E-Fahrrad, ein E-Moped, ein E-Auto oder auch eine Drohne an. Das gleiche gilt auch für die Vorträge von führenden Leuten, wo man einfach einen bunten Mix aus Industrie und Politik und Forschung findet, die den Menschen sagen, was Stand der Technik ist, was in der Zukunft zu erwarten ist und vor allem auch, wie der Eine oder Andere Zugang zu diesem Thema bekommt.“

