Steirische Reaktionen zur Deutschland-Wahl

Die Bundestagswahl in Deutschland hat herbe Verluste für die CDU/CSU und für die SPD gebracht. Die AfD wurde drittstärkste Kraft. Die Reaktionen aus der steirischen Politik fallen mahnend aus.

CDU-Kanzlerin Angela Merkel steht nach der deutschen Bundestagswahl am Sonntag vor ihrer vierten Amtszeit. Nach der von EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) als „Denkzettel“ bezeichneten Wahl muss die angeschlagene Union die schwierige Frage nach der künftigen Koalition klären. Merkel sieht zwei Möglichkeiten, darunter eine Fortsetzung der von der abgestraften SPD ausgeschlossenen Großen Koalition. Geht die SPD wie angekündigt in Opposition, bleibt nur noch ein Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP - mehr dazu in Merkel im Koalitionsdilemma.

Schützenhöfer: Politlandschaft im Umbruch

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) sieht trotz der Verluste von CDU/CSU die Partei mit der Kanzlerschaft beauftragt: „Trotz der erwarteten Verluste wurde Angela Merkel mit der Weiterführung der Kanzlerschaft beauftragt. Freilich darf man nicht übersehen, dass sich die politische Landschaft in Deutschland im Umbruch befindet. Die wirtschaftliche Lage bei unseren Nachbarn ist ausgezeichnet, doch die Irritationen der Migration dominieren.“

Schickhofer: Gespür der Menschen ernst nehmen

Landeshautpmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) sprach von einem „Debakel für Merkel und Schulz“. „Am Willen des Volkes kann man nicht vorbeiregieren. Man muss das Gespür der Menschen ernst nehmen und die Zukunft wirklich neu denken“, so Schickhofer.