Polizei sucht mutmaßlichem Gemälde-Dieb

Nach dem Diebstahl von zwei wertvollen Gemälden aus Grazer Hotels sucht die Polizei nun per Foto nach einem Tatverdächtigen. Die Taten in den Innenstadthotels fanden bereits Ende August statt.

Am 27. und 28. August 2017 stahl ein zunächst unbekannter Täter in zwei Hotels der Grazer Innenstadt zwei im Stiegenhaus aufgehängte, wertvolle Gemälde.

Aus dem Rahmen geschnitten

Am 27. August ging der Mann in das erste der beiden Hotels und soll sich dort etwa 45 Minuten lang aufgehalten haben. In dieser Zeit nahm er das Gemälde „Die drei göttlichen Tugenden“ von Christoph Unterberger - es stammt aus dem 18. Jahrhundert - bei einem Stiegenaufgang von der Wand und ging damit in einen Abstellraum.

Dort schnitt er die Leinwand mit dem 96 Mal 68 Zentimeter großen Öl-Gemälde in Hochformat aus dem Rahmen, rollte es zusammen und steckte es in eine mitgebrachte schwarze Tasche. Anschließend verließ er damit das Hotel. Der Rahmen blieb zurück.

Ähnliches Vorgehen auch beim zweiten Mal

Einen Tag später dürfte derselbe Mann in einem anderen Innenstadt-Hotel zugeschlagen haben, denn auch da blieb vom „Mädchen mit Geige“ nur der Rahmen in einem Toiletten-Raum zurück. Das Ölgemälde ist 80 Mal 50 Zentimeter groß und ebenfalls hochformatig, erklärten die Ermittler des Landeskriminalamts.

Hinweise an den Journaldienst des Landeskriminalamtes, Tel.: 059 133/60 3333

Fahndung mit Lichtbild

Die Beamten des Landeskriminalamts forschten einen Mann als dringend tatverdächtig aus. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Veröffentlichung des Fotos aus einer Überwachungskamera des Mannes an. Die Polizei ersucht die Bevölkerung um Mithilfe und Hinweise.