Prozess um Mord an Ehefrau

Wegen Mordes an seiner Ehefrau ist am Dienstag ein 37-Jähriger vor dem Grazer Straflandesgericht angeklagt: Er behauptet, seine Frau erhängt im Heizraum gefunden zu haben - Strangulationsspuren wurden jedoch keine gefunden.

Bis zuletzt beteuerte der 37-Jährige, seine Frau nicht getötet zu haben. Laut Anklage hatte er jedoch ein mögliches Motiv: Eifersucht. Das Paar lebte in Trennung, die Frau wollte mit den beiden gemeinsamen Kindern - sechs und acht Jahre alt - ausziehen, um mit einem anderen Mann ein neues Leben zu beginnen.

Obduktion ergab Tod durch Ersticken

Am 15. Februar wurde die 30-Jährige tot im Heizraum der Familie im oststeirischen Kirchberg an der Raab aufgefunden. Der Ehemann selbst alarmierte die Polizei und Rettungskräfte. Die Frau hatte ein Elektrokabel um den Hals gebunden, ein Teil des Kabels hing an einem Rohr.

Vor der Polizei behauptete der Mann, er habe seine Frau leblos hängend vorgefunden, das Kabel durchtrennt und versucht, sie wiederzubeleben. Die Ermittler hatten Zweifel an seinen Angaben und ordneten eine Obduktion an. Das Ergebnis: Die 30-Jährige wurde erstickt - Strangulationsspuren wurden keine gefunden.

Indizien laut Staatsanwalt „erdrückend“

Nun wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, seine Frau ermordet und die Tat als Selbstmord getarnt zu haben. In der Mordnacht soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, im Zuge derer der Beschuldigte die Frau zu Boden gedrückt und erstickt haben soll. Danach soll er die Leiche und den vermeintlichen Tatort im Heizraum präpariert haben.

Bei seiner Vernehmung brachte der Angeklagte eine fremde Person als möglichen Täter ins Spiel. Doch die Indizien gegen ihn sind laut Staatsanwalt erdrückend. Am Dienstag sollen die Geschworenen ein Urteil fällen.