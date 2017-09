Meeresschwämme als Basis für Artenvielfalt

Rund um die Zeit vor etwa 550 Millionen Jahren entstanden praktisch alle heute existierenden Tierstämme. Dahinter könnten laut Grazer und Berliner Forschern Meeresschwämme stecken - sie produzierten den nötigen Sauerstoff.

Bereits Charles Darwin hatte über das ziemlich abrupte Einsetzen einer vielgestaltigen Tierwelt in der Phase des frühen Erdzeitalters Kambrium gegrübelt. Auch heute noch wird gerätselt und diskutiert - über unterschiedliche genetische, ökologische und geologische Ursachen.

Notwendigkeit Sauerstoff

In der urzeitlichen Welt des Kambriums enthielten die damaligen Ozeane vorerst noch so wenig Sauerstoff, dass heutige Fische dort schnell sterben würden. Für die an der TU Graz lehrende Geowissenschaftlerin Dorothee Hippler ist daher klar, dass für die Entstehung komplexer Lebensformen ein Anstieg der Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre und im Meerwasser notwendig war.

APA (obs/Constantin Film)

Doch wer könnte den lebensnotwendigen Anstieg der Sauerstoffkonzentration im Meerwasser verursacht haben? Dieser Frage ging die Forscherin vom Institut für Angewandte Geowissenschaften der Technischen Universität Graz nach - gemeinsam mit Kollegen der TU Berlin, dem Deutschen Geoforschungszentrum und der Freien Universität Berlin.

Mögliche Antwort gefunden

Dazu nahmen die Wissenschaftler Gesteinsproben aus Südchina mit modernsten Massenspektrometern unter die Lupe - und fanden eine mögliche Antwort: Im Fachmedium „Nature Communications“ teilten sie mit, dass Kieselschwämme im Meer zu dem Sauerstoffanstieg beigetragen haben könnten.

Ihre Eigenschaften schränkten etwa das Wachstum von Algen ein, durch deren Oxidation im Meerwasser bis dahin viel gelöster Sauerstoff verbraucht wurde. So wurde schließlich die benötigte Mindestkonzentration von Sauerstoff für mehrzellige Lebewesen überschritten - der Startschuss für die sogenannte „kambrische Explosion“.

