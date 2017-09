Haus niedergebrannt: Suche nach Vermisstem

Nach dem Feuer in einem Holzhaus am Montag in Gschnaidt im Bezirk Graz-Umgebung geht am Dienstag die Suche nach dem vermissten Hausbesitzer weiter. Laut Feuerwehr gestaltet sich die Suche schwierig.

Rund 125 Feuerwehrleute von zwölf Feuerwehren waren am Montag im Einsatz, um das Feuer zu löschen, das Haus in der Gemeinde Gratwein-Straßengel brannte jedoch bis auf die Kellermauern nieder. Der 19-jährige Sohn, der sich gerade noch retten konnte, musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus - mehr dazu in Hausbesitzer nach Brand weiter vermisst.

BFVGU/Buchgraber

„Wir müssen uns Schritt für Schritt vorarbeiten, mit Schaufel und Wasser, denn manche Glutnester sind bis zu eineinhalb Meter tief“, so Bezirksinspektor Dietmar Radauer von der Brandgruppe des Landeskriminalamtes.

Schwieriger Sucheinsatz

Die Brandruine ist bisher zu zwei Drittel abgesucht. Der Brandschutt sei aber immer noch sehr heiß, deshalb konnte bislang auch noch kein Leichenspürhund eingesetzt werden; bei den sehr hohen Temperaturen könne man auch nicht sicher sein, was man finde. Radauer rechnet damit, dass die Suche erst am Mittwoch abgeschlossen werden könnte.