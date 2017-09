Hannes Kartnig ab Mittwoch freier Mann

Der ehemalige Sturm-Graz-Präsident Hannes Kartnig ist ab Mittwoch wieder ein freier Mann: Die Justizanstalt Graz-Jakomini wird ihm am Vormittag seine Fußfessel abnehmen - er hat seine Haft verbüßt und wird bedingt entlassen.

Manfred Ulrich, Sprecher der Justizanstalt Graz-Jakomini, erklärte am Dienstag, dass Kartnig die Fußfessel zwischen 8.00 und 10.00 Uhr abgenommen bekommt. Er habe sich zuletzt wohl verhalten, die bedingte Entlassung wurde dennoch - wie üblich - mit einer Probezeit verbunden. Laut einem Bericht der Zeitung „Österreich“ will Kartnig seinem Sohn weiterhin bei der Führung des Familienunternehmens helfen, ansonsten ist der frühere Fußball-Zampano aber Pensionist.

Haftstrafe verbüßt

Kartnig soll 2006 versucht haben, eine Kredithaftung vom Land zu erlangen, obwohl der Verein längst pleite gewesen sei. Die erste Instanz sah Kartnigs Schuld als erwiesen an und verpasste ihm vier Jahre und ein Monat Haft. Diese wurde später vom Oberlandesgericht auf drei Jahre reduziert. Kartnig verbüßte davor bereits eine Strafe wegen Steuerhinterziehung - mehr dazu in Schuldspruch ohne Zusatzstrafe für Kartnig (6.4.2016) und in Hannes Kartnig trägt wieder Fußfessel (20.1.2017).