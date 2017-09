Voest: Kapfenberg-Entscheidung am Mittwoch

Vor über einem Jahr hat die voestalpine angekündigt, in Kapfenberg ein neues Edelstahlwerk errichten zu wollen. Am Mittwoch soll nun die endgültige Entscheidung über das 300-Millionen-Euro-Investment fallen.

Das voest-Stahlwerk in Kapfenberg ist teilweise bereits über 100 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen technischen Voraussetzungen. Es ist schon seit langem bekannt, dass etwas geschehen muss - so wurde schon vor eineinhalb Jahren die Aufsichtsratssitzung am Mittwoch festgelegt. Auf der Tagesordnung steht nur ein Punkt: eine Entscheidung über die Zukunft zu fällen.

Bis zu 300 Mio. Euro sollen investiert werden

Angedacht ist, um 250 bis 300 Millionen Euro ein neues, voll digitalisiertes Stahlwerk zu errichten, das im Wesentlichen das gleiche produzieren soll wie das heutige: hochwertige Edelstahlprodukte für die Bereiche Öl, Gas und Automobil.

Schlüsselhindernis: Strompreis

Dass das Werk tatsächlich in Kapfenberg gebaut wird, ist bis zuletzt offen: Noch im Mai sprach voest-Generaldirektor Wolfgang Eder davon, dass das Schlüsselhindernis der Strompreis wäre - mehr dazu in Voest-Werk Kapfenberg: Entscheidung 2017 (9.11.2016). Die geplante Stromzonentrennung zwischen Österreich und Deutschland wurde in der ursprünglichen Form vorerst abgewendet, was automatisch zu einer Strompreiserhöhung geführt hätte, bleibt die Frage, ob damit das Energieproblem für ein Stahlwerk langfristig gelöst wäre.

Stimmen die Aufsichtsräte dem zu, kann mit der Ausschreibung, den Planungen und den Behördenverfahren begonnen werden; bis zur Inbetriebnahme des neuen Werkes werden drei bis vier Jahre vergehen.

Neues voest-Werk in Leoben feierlich eröffnet

Erst am Dienstag eröffnete die voestalpine in Leoben-Donawitz das neue Drahtwalzwerk offiziell. Das 100 Mio. Euro teure Werk ist seit kurzer Zeit in Vollbetrieb und laut voestalpine das modernste Drahtwalzwerk Europas - mehr dazu in Neues voest-Werk in Leoben feierlich eröffnet.

Link: