Arbeiter bei meterhohen Stürzen schwer verletzt

Bei zwei Arbeitsunfällen im Bezirk Weiz sind am Dienstag zwei Männer schwer verletzt worden: In Waisenegg stürzte ein Zimmerer von einer Leiter, in Haslau bei Birkfeld ein Maurer von einer Schaltafel.

Bei dem Unfall in Waisenegg war der 20-jährige Zimmerer auf eine gesicherte Leiter geklettert. In etwa fünf Metern Höhe löste er mit einem Akkuschrauber ein kleines Holzbrett, welches ein Sicherheitsnetz an den Dachsparren fixierte.

Gleichgewicht verloren

Beim Herausdrehen der Schraube verfing sich aber der Schrauber in dem Netz, wodurch der 20-Jährige das Gleichgewicht verloren haben dürfte: Er stürzte etwa fünf Meter tief auf einen Holzfußboden. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte ins Marienkrankenhaus Vorau eingeliefert.

Aus drei Metern Höhe abgestürzt

Bei dem Unfall in Haslau führte ein 32-jähriger Oststeirer im neu errichteten Zubau seines Wohnhauses Maurerarbeiten durch - dazu stand er auf einer befestigten Schaltafel in drei Metern Höhe. Auch er dürfte das Gleichgewicht verloren haben - der 32-Jährige stürzte in die Tiefe und kam auf einem mit Flämmpappe ausgelegten Betonboden zu liegen. Der Oststeirer erlitt mehrere Knochenbrüche; nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Graz gebracht.