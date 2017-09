Softwareentwickler: AMS bietet Jobgarantie

In der Steiermark herrscht ein massiver Engpass an IT-Experten. Gemeinsam mit steirischen Unternehmen stellte das AMS eine Ausbildung zum Software-Entwickler auf die Beine - und zum Abschluss gibt es eine Jobgarantie.

Im Sommer kündigte das Arbeitsmarktservice an, gemeinsam mit den vier steirischen Leitbetrieben Knapp, Beko, Cosmo Consult und Schäfer den Ausbildungsschwerpunkt „Software-Entwickler“ starten zu wollen - mehr dazu in Massiver Engpass an IT-Experten (30.7.2017) -, und der Ansturm ist enorm: Insgesamt 250 Interessierte nahmen an den bisherigen Info-Veranstaltungen des AMS teil.

Dreistufiges System

Jetzt geht es laut AMS-Geschäftsführer Karl-Heinz Snobe darum, wer tatsächlich einen der 20 Plätze im ersten Kurs bekommt: „Das ist ein dreistufiges System. Bei einer Informationsveranstaltung werden die Rahmenbedingungen dargestellt - da sind auch Firmenvertreter vor Ort. Der nächste Schritt ist ein Auswahlverfahren, - eine vierwöchige ‚Rampe‘, wie wir sagen - wo die Voraussetzungen noch einmal kursmäßig kurz abgeklärt werden. Und der dritte Teil ist dann der Start der Ausbildung am 6. November - die dauert sieben Monate, und dann ist ein Jobeinstieg garantiert.“

ORF

Der, der in den Kurs kommt und diesen absolviert, kann sich somit über einen neuen Job freuen: „Ja, die haben praktisch den Arbeitsplatz in der Tasche“, so Snobe.

„Wir sind voller Vorfreude“

Das Kursprogramm wurde gemeinsam mit den Unternehmen erarbeitet. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein grundsätzliches Interesse an Technik und Computern, sagt Thomas Gruber von der Logistik-Firma Knapp: „Wir sind voller Vorfreude, und wenn man schaut, wie voll der Saal ist - schon beim letzten Mal und auch diesmal -, dann bekommt man Gänsehaut, wenn man sieht, wie viele Leute interessiert sind, in die Technik einzusteigen und Begeisterung mitbringen für dieses Thema. Und wir freuen uns schon drauf, mit diesen Leuten zusammenarbeiten zu können.“ Knapp bietet derzeit rund 100 offene Stellen - viele davon im IT-Bereich.

