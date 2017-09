Neues Studienzentrum für Montanuni Leoben

Die Studierenden der Montanuniversität Leoben bekommen mehr Platz: Ab Herbst 2019 soll auf einem Grundstück hinter dem Technologietransferzentrum ein Studienzentrum mit einem zentralen Hörsaal für 1.000 Personen entstehen.

Der Hörsaal ist das Herzstück, auch sollen in dem neuen Komplex Räume für die Österreichische Hochschülerschaft und den Studiendekan, die Studien- und Prüfungsabteilung und studentische Lern- und Projektbereiche untergebracht werden; zudem ist eine Tiefgarage vorgesehen. Eine Mensa sowie eine spätere Erweiterung für eine Fachbibliothek sind zwar eingeplant, aber noch nicht finanziert.

Um das ursprüngliche Projekt von einem reinen Hörsaalzentrum zu einem Studienzentrum auszuweiten, stellte das Wissenschaftsministerium zusätzliche 6,7 Millionen Euro auf die Beine gestellt, so Wissenschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP), die Gesamtinvestition beträgt damit rund 31 Millionen Euro.

Baubeginn Herbst 2019 geplant

In den „kommenden Wochen“ werde ein zweistufiger Architekturwettbewerb ausgelobt, das Siegerprojekt sollte im Frühjahr 2018 feststehen, blickt Hans-Peter Weiss, Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) voraus; bei optimalem Verlauf sollten die Bauarbeiten im Herbst 2019 starten können.

„Weiterer wichtiger Entwicklungsschritt“

An der Montanuni Leoben wurden in den vergangenen zwei Jahrzehnten vor allem in das Materials Center Leoben (MCL) und das Polymer Center Leoben (PCCL) investiert, das „Zentrum am Berg“ im Erzberg ist in Bau. „Nach den in den letzten Jahren erfolgten Großinvestitionen in die Forschungsinfrastruktur wird mit der Errichtung des Studienzentrums ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt vollzogen“, freut sich Rektor Wilfried Eichlseder.

Die Leobener Montanuniversität nimmt mit ihren Studienmöglichkeiten von der Rohstoffgewinnung und der -verarbeitung über die Metallurgie, den Bereich der Hochleistungswerkstoffe, Prozess und Produktengineering bis hin zur Umwelttechnik und Recycling eine besondere Stellung in der nationalen und internationalen Universitätslandschaft ein. Angeboten werden elf Bachelor- und 14 Masterstudien sowie ein Doktoratsstudium und 19 Universitätslehrgänge. „Massenuniversität“ ist Leoben ein Fremdwort: Die kleinste technischen Universität Österreichs zählt rund 4.000 Studierende.

