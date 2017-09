Mit Auto in Bach: Obersteirer tot

Ein 25-jähriger Obersteirer ist am Donnerstag in Trieben im Bezirk Liezen mit seinem Wagen in den Triebenbach gestürzt - für ihn kam jede Hilfe zu spät. Sein Beifahrer konnte sich retten.

Der Unfall passierte aus noch ungeklärter Ursache gegen 13.10 Uhr auf einer Nebenstraße: Das Auto kam von der Fahrbahn ab, stürzte in den an dieser Stelle 1,20 Meter tiefen Triebenbach und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Beifahrer konnte sich retten

Passanten hatten den Unfall beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehren drehten den Wagen auf die Räder und brachten der Lenker an das Ufer - die Wiederbelebungsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg, der 25-Jährige war ertrunken.

Der Beifahrer - er stammt wie der Lenker aus Trieben - konnte sich selbst aus dem Wrack befreien; der 30-Jährige wurde leicht verletzt und musste mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht werden.