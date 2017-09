Südsteirisches Sonnenkraftwerk eröffnet

Am Freitag ist eine der größten Photovoltaikanlagen Österreichs offiziell eröffnet worden: Das Sonnenkraftwerk ECO-Park steht in Wernersdorf in der Südweststeiermark und versorgt seit Juli 1.000 Haushalte.

Viele Wege führen nach Paris - in diesem Fall in Richtung Klimaabkommen, bei dem sich Österreich verpflichtete, dafür zu sorgen, dass die menschengemachte, globale Erwärmung nicht mehr als zwei Grad beträgt. Mit der Eröffnung einer der größten Photovoltaikanlagen Österreichs am Freitag wurde wieder ein Schritt in diese Richtung getan.

Photovoltaikanlage mit Bürgerbeteiligung

Sauberer Strom aus der Region für die Region - das ist das Ziel des ECO-Park Wernersdorf im Bezirk Deutschlandsberg, der größte Photovoltaikanlage Österreichs mit Bürgerbeteiligung: Das bedeutet, dass die Menschen selbst die Anlage finanziert haben. Jeder kann Module erwerben und mit einem jährlichen Ertrag von drei Prozent rechnen, heißt es von den Betreibern.

Sauberer Strom

Im Juli ging der Sonnenpark in Betrieb - seither werden durch die Energie der Sonne 1.000 Haushalte aus der Region zur Gänze mit sauberem Strom versorgt. Mit einer Gesamtleistung von 3.200 kWp ist es auch das größte Sonnenkraftwerk der Steiermark.

Komponenten aus Österreich

Für die Anlage wurden ausschließlich Komponenten aus Österreich verwendet - so stammen die 12.000 Module von einem Unternehmen aus Wies. Die Nachhaltigkeit stand bei diesem Projekt im Vordergrund, heißt es von den Verantwortlichen: Ziel war es, die Südsteiermark mit sauberem Strom zu versorgen und die Wertschöpfung im Land zu lassen.

Link: