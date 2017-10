SOS Kinderdorf gründet Mädchen-WG in Graz

In Graz, Stadt der Studenten und Wohngemeinschaften, ist jetzt eine ganz besondere WG gegründet worden: Das SOS Kinderdorf richtete eine WG ein, in der 13 junge Frauen zwischen 14 und 18 Jahren betreut wohnen.

Julia und Carina sind zwei der Mädchen, die in der neuen SOS-Wohngemeinschaft im Messequartier in Graz eingezogen sind, und sie freuen sich: „Das ist super, viel Platz, schön, schön sonnig auch und schon einfach. Herzlich sind alle Leute auch. Das ist einfach super. Einfach die Wohnsituation und dass wir alles neuer haben.“

Lage und Herausforderungen

Über die zentrale Lage im Messequartier freut sich Geschäftsleiterin Susanne Maurer-Aldrian: „Das ist schon sehr cool, weil wir uns schon lange darauf gefreut haben, nicht irgendwo abseits zu sein mit der WG, sondern mitten drinnen. Die Herausforderungen sind natürlich, dass die Mädchen Rückmeldungen von Menschen bekommen, die nicht Pädagogen sind, und sie damit umgehen lernen müssen.“

Jede hat ein eigenes Zimmer

300 Quadratmeter groß ist die WG, somit haben alle Bewohnerinnen ihr einiges Zimmer. Das sei in früheren Einrichtungen meist nicht der Fall gewesen, so Sozialpädagogin Birgit Kürzl-Kainz: „Das ist das erste Mal für ganz viele Jugendliche, dass sie überhaupt ein eigenes Zimmer haben dürfen. Sie sind das gar nicht gewohnt. Es gibt Kinder, die kommen aus Familien mit vier bis neun Kindern, und da gibt es keinen eigenen Platz für die Kinder, und von daher sind sie unheimlich stolz.“

Betreuung von Jobsuche bis Liebeskummer

Die neuen WG-Bewohnerinnen werden laufend von Sozialpädagogen betreut: Sie schauen auf die Mädchen und begleiten sie auf dem Weg in ein selbstständiges Leben. „Wir stehen in der Früh auf, richten das Frühstück, wecken die Jugendlichen auf, unterstützen sie bei der Kleiderwahl. Es gibt auch Jugendliche, die traumatisiert sind, die das Empfinden kalt warm nicht so besitzen, deshalb unterstützen wir sie bei der Kleiderwahl beispielsweise“, so Kürzl-Kainz, aber auch bei den Hausübungen, der Jobsuche oder bei Liebeskummer sind die Betreuer für die Mädchen da.

