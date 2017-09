Mann von Holzladekran geschleudert und verletzt

Beim Sturz vom Ladekran eines umkippenden Lkws ist am Freitag ein 65-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Mann hatte Holz auf den Lkw laden wollen, als dieser ins Rutschen geriet und mitsamt Kran umkippte.

Der 65-Jährige aus dem Bezirk Murtal arbeitete Freitagvormittag in einem Waldstück, auf dem sogenannten Johannisberg, unterhalb des „Habering“. Er wollte Holz auf einen Lkw laden.

Unbefestigte Forststraße

Dazu hatte der 65-Jährige Spurketten am Lkw montiert und das Fahrzeug für die Arbeiten aufgestellt. Dann wollte er den am heck montierten Ladekran ausfahren und setzte sich auf den Kransitz. In dem Moment geriet der Lkw auf der unbefestigten Forststraße ins Rutschen und kippte seitlich einen Abhang hinunter.

Verletzungen an Unterschenkel und Knöchel

Der 65-Jährige wurde vom Sitz des Kranes geschleudert und am rechten Unterschenkel und am linken Knöchel schwer verletzt. Der anwesende Waldbesitzer verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr St. Georgen ob Judenburg, die mit insgesamt sechs Personen und zwei Fahrzeugen im Einsatz war, rettete den Verletzten aus dem unwegsamen Gelände. Nach der Erstversorgung wurde der 65-Jährige ins LKH Judenburg eingeliefert und stationär aufgenommen. Am Lkw entstand erheblicher Sachschaden.