Heuballen auf Lkw gerieten auf S6 in Brand

Ein Transporter mit Heuballen ist am Freitag auf der Semmering-Schnellstraße (S6) bei Leoben in der Obersteiermark in Brand geraten. Die Feuerwehren mussten jeden Ballen einzeln löschen, was einige Stunden in Anspruch nahm.

Der Lkw war auf der S6 bei Auwald nahe Leoben in Richtung Klagenfurt unterwegs gewesen, als Teile der Fracht aus noch unbekannter Ursache Feuer fingen.

APA/BFVLE

Unter Einsatz von schwerem Atemschutz und Schaummitteln wurde begonnen, den Brand einzudämmen; ein mit einem Ladekran bestücktes Fahrzeug der Feuerwehr Kammern und das Atemschutzfahrzeug der Betriebsfeuerwehr Donawitz mussten nachgeholt werden. Die Freiwilligen Wehren Leoben-Stadt, Leoben-Göss und St. Michael kämpften gegen die Flammen, deren Kollegen aus Traboch und Trofaiach legten Leitungen, um die große benötigte Menge an Löschwasser heranzuschaffen.

Mühsam Stück für Stück gelöscht

Mit dem Ladekran wurden die teils noch glosenden Ballen auf einen weiteren Transporter umgeladen. Die dabei freigelegten Glutnester musste man mühevoll Stück für Stück löschen. Der Einsatz konnte erst in den späten Nachtstunden beendet werden. Beide Spuren in Fahrtrichtung Klagenfurt wurden gänzlich, die Gegenspur Richtung Bruck/Mur im Anfangsstadiums des Einsatzes wegen der dichten Rauchschwaden teilweise gesperrt.