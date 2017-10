Wahl 17: Ihre Frage an Judith Schwentner

Judith Schwentner ist Spitzenkandidatin der steirischen Grünen bei der Nationalratswahl. Die 49-Jährige steht am Dienstag auf Radio Steiermark Rede und Antwort – stellen Sie ihr schon jetzt Fragen.

Am Dienstag, 3. Oktober, ist Judith Schwentner von den Grünen zu Gast im Radio-Steiermark-Studio - stellen sie schon jetzt ihre Frage(n)!

Bei der letzten Nationalratswahl 2013 schafften die Grünen in der Steiermark einen Stimmenanteil von 10,6 Prozent und waren vor der FPÖ in der Landeshauptstadt Graz stärkste Kraft; im Jahr 2008 waren es 8,5 Prozent gewesen.

Leidenschaft „für eine bessere Welt“

Man werde „gut vorbereitet und mit der Überzeugung, dass es eine bessere, gerechtere Welt geben kann“ und gemeinsam mit voller Leidenschaft in diesen Wahlkampf gehen, kündigte die Grüne Sprecherin für Soziales und Familienpolitik, Judith Schwentner, im Vorfeld an - sie wurde bereits Mitte Juni in einer Pressekonferenz als Spitzenkandidaten der steirischen Landesliste für die Nationalratswahl präsentiert.

Soziales, Umwelt und Klimaschutz

Bei der Landesversammlung in Leoben wurde sie dann von 93,2 Prozent der Mitglieder gewählt. Auf Listenplatz zwei bestätigte die Leobener Wahl den stellvertretenden Bundessprecher Werner Kogler mit rund 78 Prozent der Stimmen. In ihrer Rede um den ersten Listenplatz kritisierte Schwentner vor allem SPÖ und ÖVP und sprach von einem „Wettbewerb der Grauslichkeiten“. Die Hauptthemen der Grünen sind Soziales, Umwelt und Klimaschutz.

Grüne Werte und Inhalte

Beim Wahlkampfauftakt in Graz Anfang September appellierte Schwentner an den Zusammenhalt in der Gesellschaft, anstatt Ängste zu schüren. Die Turbulenzen innerhalb der Bundespartei in den vergangenen Monaten, wie die Abspaltung von Peter Pilz, seien aber nicht spurlos an den Grünen vorübergegangen, so Schwentner: „Das war zu Beginn schmerzhaft, aber jetzt zeigt sich, was sich auch sehr von grünen Inhalten unterscheidet, auch von grünen Werten. Wir stehen nach wie vor zu dem, was wir sagen. Wir geben unsere Haltung nicht in der Garderobe ab, nur weil die politische Großwetterlage eine andere ist.“

Was muss sich in Österreich ändern? ORF-Steiermark-Reporter Michael Sommer hat sich umgehört, was sich für die Steirer in Österreich ändern muss.

Die Grünen waren schon oft Umfragekaiser, das Ergebnis am Wahlabend sah dann anders aus - diesmal wolle man es umdrehen, so Judith Schwentner: Man starte aus den hinteren Reihen nach vorne.

Schwentner steht Rede und Antwort

Im Vorfeld der Nationalratswahl am 15. Oktober lädt Radio Steiermark die steirischen Spitzenkandidaten der im Nationalrat und Landtag vertretenen Parteien dazu ein, ihre Standpunkte und Ziele darzulegen sowie Publikumsfragen zu beantworten. Judith Schwentner (Grüne) steht am Dienstag, 3. Oktober, zwischen 14.00 und 15.00 Uhr Rede und Antwort - ihre Fragen können sie aber schon jetzt stellen:

Lunacek will „Lösungen“ statt Verbote

„Wir haben an öffentlicher Sichtbarkeit eingebüßt“, benennt die grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek auf der ORF.at-Wahlcouch einen Effekt des unerwartet langen Wahlkampfs von Alexander Van der Bellen. Jetzt befinde sich die Partei auf einer „Aufholjagd“. Lunacek will vor allem auf vorzeigbare Erfolge verweisen - und das Image der Grünen als Verbotspartei kontern: „Ich stelle die Lösungen in den Vordergrund.“ - mehr dazu in Lunacek will „Lösungen“ statt Verbote (news.ORF.at).

