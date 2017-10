31.000 Besucher bei Elektro-Branchentreffen

Für großen Andrang hat am Wochenende das größte Branchentreffen für Elektromobilität in Spielberg gesorgt. 31.000 Besucher kamen zu den E-Mobility Play Days. Experten sprachen über die Zukunft der Fortbewegung.

Dass die Zukunft der Fortbewegung nicht bei E-Autos endet und welche Möglichkeiten innovative Entwicklungen bereits bieten, darüber sprachen Branchenexperten in den vergangenen zwei Tagen bei Experten Talks am Red Bull Ring in Spielberg – wie etwa der Vorstandsvorsitzende der Post AG, Georg Pölzl. Künftig sollen nämlich Roboter Pakete zustellen – mehr dazu in Graz bekommt demnächst erste Post-Roboter (29.9.2917).

Philip Platzer

2.300 Testfahrten mit E-Autos

Im Driving Center und auf dem Nordkurs der Rennstrecke konnten die Besucher E-Autos namhafter Hersteller testen. 2.300 Fahrten wurden in Summe durchgeführt. Es war die erste Ausgabe der E-Mobility Play Days. Über 100 Aussteller präsentierten sich und ihre Produkte. Es war laut Veranstaltern das größte Branchentreffen für Elektromobilität - mehr dazu in Großes Branchentreffen für Elektromobilität (24.9.2017).

