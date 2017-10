Arbeitslosenzahlen stark zurückgegangen

Im zweistelligen Bereich ist die Arbeitslosigkeit in der Steiermark im September zurückgegangen. Laut dem steirischen Arbeitsmarktservice (AMS) gebe es ein Aufatmen in allen Branchen und Bezirken.

Rückgang in allen Bezirken Generell ging die Arbeitslosigkeit in jedem steirischen Bezirk zurück. In Weiz liegt die Arbeitslosenquote sogar bei unter vier Prozent - das bedeutet laut AMS-Experten Vollbeschäftigung.

Um exakt 10,8 Prozent weniger Arbeitslose gab es diesen September im Vergleich zum Vorjahr - das sind umgerechnet mehr als 4.000 Steirer, die seit September wieder einen Arbeitsplatz haben. Österreichweit gab Ende September 302.843 vorgemerkte Arbeitslose, das waren um 6,3 Prozent weniger als im August - mehr dazu in Arbeitslosigkeit sinkt weiter (news.ORF.at).

Das Wirtschaftswachstum sei derzeit überall spürbar, betont der steirische AMS-Geschäftsführer Karl-Heinz Snobe: „Wir haben keine Branche, in der es Schwierigkeiten gibt, jetzt wird wirklich intensiv eingestellt, und wir bekommen sehr viele neue Stellen gemeldet.“

Rekord bei Zahl an offenen Stellen

Insgesamt werden beim AMS im Schnitt 300 neue Stellen pro Tag gelistet; im September habe es sogar einen Rekord bei der Anzahl der offenen Stellen gegeben, so Snobe: „Wir haben ein sehr starkes Stellenplus im Baubereich und auch sehr viele neue Stellen im Bereich Handel - aber insgesamt merken wir von der Produktion bis zum Tourismus ein starkes Plus.“

ORF.at/Christian Öser

Kleiner Wermutstropfen in der Statistik: Im hochqualifizierten, technischen Bereich fehle es derzeit an Fachkräften - deshalb werden in diesem Bereich verstärkt Schulungen angeboten - mehr dazu in Softwareentwickler: AMS bietet Jobgarantie (28.9.2017).

Erfreuliche Zahlen um Aktion 20.000

Sehr erfolgreich sei in der Steiermark auch die Aktion 20.000 in den Bezirken Voitsberg und Deutschlandsberg: Bei dieser Beschäftigungsaktion werden Arbeitsplätze für Menschen über 50 Jahre, die seit mindestens einem Jahr arbeitslos sind, geschaffen - mehr dazu in Aktion 20.000 für ältere Arbeitslose angelaufen (26.7.2017)

„In Voitsberg sind wir bereits bei minus 40 Prozent bei den über 50-Jährigen, in Deutschlandsberg gibt es einen Rückgang über 20 Prozent in dieser Gruppe. Wir haben an die 180 Personen in diesem Segment bereits an Gemeinden und gemeinnützige Vereine vermitteln können“, schildert Snobe.

