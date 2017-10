Arzt-Freispruch: Staatsanwaltschaft beruft

Die Staatsanwaltschaft Graz wird gegen den am Freitag gefallenen Freispruch für den oststeirischen Arzt berufen - das Urteil ist damit weiter nicht rechtskräftig. Der Arzt soll jahrelang seine Kinder gequält haben.

„Die Rechtsmittelanmeldung erfolgte, weil aus Sicht der Staatsanwaltschaft die Schlüssigkeit der Beweiswürdigung nur anhand der schriftlichen Urteilsausfertigung überprüft werden kann“, hieß es in einer Aussendung. Damit wird sich nun das Oberlandesgericht Graz mit dem Fall auseinandersetzen müssen.

Anwältin: „Enorm einseitige Prozessführung“

Allerdings: Es dürfe, heißt es in der Aussendung, nicht abgeleitet werden, dass die Staatsanwaltschaft Graz die gegen den erkennenden Richter erhobenen Vorwürfe einer einseitigen Prozessführung teilt. Die Anwältin der Kinder sprach nach dem Prozess von einer „enorm einseitigen Prozessführung“. Der Richter sei der Verteidigungslinie des Anwalts des Arztes gefolgt, „der immer wieder von einem ,Rosenkrieg’ gesprochen“ habe. Beweisanträge, die den Arzt belasteten, seien vom Richter mehrfach abgelehnt worden, so die Anwältin - mehr dazu in Arzt-Freispruch: Kinder wollen Richter anzeigen