Einbruchserie geklärt: Verdächtiger in Haft

Insgesamt zehn Einbruchsdiebstähle im Bezirk Murtal haben Beamte der Polizeidirektion Knittelfeld jetzt geklärt: Ein 30-jähriger Bosnier gestand die Taten und nannte Schulden als Motiv.

Zwischen 23. und 28. September 2017 soll der einschlägig vorbestrafte Verdächtige insgesamt zehnmal im Bezirk Murtal zugeschlagen haben: Er verschaffte sich Zugang zu Büroräumen und Freizeit- bzw. Sportanlagen. Dabei erbeutete er Bargeld und Wertsachen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Achtmal war er erfolgreich, zweimal blieb es bei versuchten Einbruchsdiebstählen, so die Polizei in einer Aussendung am Montag.

Kleinbus führte Polizei zu Verdächtigen

Beim letzten Einbruch in ein Knittelfelder Unternehmen - vergangenen Donnerstag gegen 2.00 Uhr - kam es schließlich zur Festnahme: Der Bosnier hatte einen Kleinbus gestohlen und wollte damit zu einem späteren Zeitpunkt von Knittelfeld in Richtung Grenzübergang Spielfeld fahren. Bis dahin stellte er das Fahrzeug auf einem Parkplatz am Stadtrand ab. Beamte der Kriminaldienstgruppe Knittelfeld verfolgten jedoch die Spur des Verdächtigen und erkannten den gesuchten Wagen.

Schulden als Motiv

Der Mann wurde festgenommen und sitzt nun in der Justizanstalt Leoben in Haft. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte geständig: Als Motiv gab er Schulden in seinem Heimatland Bosnien an.