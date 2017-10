Zwei Baggerfahrer bei Unfällen verletzt

Zwei Baggerfahrer sind am Montag bei Unfällen schwer verletzt worden: Im Walchental wurde einer von einem Stein am Bein, der andere in Graz von einer Baggerschaufel am Kopf getroffen.

Bei dem Unfall im Walchental war ein 50-jähriger Baggerfahrer aus Leutschach in einem Bachbett mit Rückbauarbeiten nach den Unwettern vom Sommer beschäftigt, als sich plötzlich ein Stein aus einer Felswand löste.

Schwer verletzt den Helfern entgegen gefahren

Der Stein durchschlug die Windschutzscheibe des Baggers und traf dessen Fahrer am Bein. Der 50-Jährige konnte noch selbst die Rettung alarmieren und fuhr den Helfern sogar noch entgegen. Weil das Gelände nur schwer mit Fahrzeugen erreicht werden kann, wurde der Schwerverletzte - sein Unterschenkel wurde regelrecht zertrümmert - mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Kalwang geflogen.

Von Baggerschaufel am Kopf getroffen

Auf einer Baustelle in Graz-Liebenau wiederum erlitt ein 29-Jähriger schwere Kopfverletzungen: Der Südoststeirer - er trug keinen Helm - wurde beim Wenden eines Baggers von der Baggerschaufel am Kopf erfasst - er wurde in das LKH Graz eingeliefert.