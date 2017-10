Ein Fest für das zeitgenössische Volkstheater

Dass Publikumsnähe und anspruchsvolle Themen keine Widersprüche sind, beweist das Theaterland Steiermark: Auch heuer lädt es wieder zum Fest für zeitgenössisches Volkstheater nach Dechantskirchen und Friedberg.

Volkstheater war ursprünglich jenes Theater, das sich im 18. Jahrhundert am Geschmack der breiten Masse, an das Volk im Sinne des Dritten Standes, orientierte: Gespielt wurde dabei genau das, was den Bürgern gefiel.

Theaterland Steiermark Veranstaltungstipp: Das Festival des Neuen Volkstheaters findet von 4. bis 7. Oktober in Dechantskirchen, Friedberg und Pinggau statt - das Programm finden Sie hier!

„Ins Wirtshaus, auf die Straße“

Jetzt schickt Theaterland-Chef Peter Fasshuber seine Theatermenschen dorthin, wo das Publikum bereits wartet - „zum Stammtisch, ins Wirtshaus, auf die Straße. Mit Stücken, die in unserer heutigen Formsprache aktuell sind, Themen ansprechen, die aktuell sind - und das verstehen wir dann so im Großen und Ganzen unter zeitgenössischem Volkstheater“.

Genau das kommt in seiner ganzen Breite und Buntheit von 4. bis 7. Oktober zum Ausdruck: „Da gibt es dann so bekannte Themen wie Peter Roseggers Erdsegen oder Haders Indien - ganz große, kräftige Volksstücke. Und dem gegenüber stehen ganz neue Volksstücke, die erst heuer aufgeführt wurden, wie die Shit Bauern von Martin G. Wanko“, kündigt Fasshuber an.

Kein Ende mit dem Schlussapplaus

Die Gruppe Dagmar wird „Letzte Weihnachten. Ein Totentanz“ aufführen, das Theater im Bahnhof das Stück „Warum ich meine demente Mutter belüge“ zum Besten geben. Darüber hinaus werden Werner Schwabs „Die Präsidentinnen“, Ruth Billers „Marie hängt in der Luft“ und viele weitere Stücke auf die Bühne gebracht - allerdings nie von oben herab.

Der direkte Kontakt zum Publikum und der Diskurs zwischen Theatermenschen und Zusehern ist dem Theaterland-Chef nämlich besonders wichtig. So endet die Vorstellung beim Theaterfest für zeitgenössisches Volkstheater nicht mit dem Schlussapplaus - sondern erst am nächsten Vormittag beim Volkstheater-Stammtisch.

