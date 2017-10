Arzt-Freispruch: Kinder suchen Öffentlichkeit

Von dem Vorwurf, seine Kinder jahrelang gequält zu haben, ist ein oststeirischer Arzt zuletzt in Graz vor Gericht freigesprochen worden - das Urteil blieb nicht ohne Kritik. Nun wenden sich die Kinder an die Öffentlichkeit.

In der Einladung zu einer Pressekonferenz der Familie am Mittwoch in Wien ist von einem „erschreckenden Urteil“ und einem „Schock-Freispruch“ die Rede - mehr dazu in Arzt-Freispruch: Kinder wollen Richter anzeigen (30.9.2017). Dass sich die Familie nun über die Medien an die Öffentlichkeit wenden wird, stößt bei dem Präsidenten der Richtervereinigung, Werner Zinkl, auf Kritik.

Er betont: „Letztendlich müssen wir froh sein, in einem Rechtsstaat zu leben, und da sollte man auch die Entscheidungen der Justiz in dieser Form respektieren bzw. mit legitimen und im Gesetz vorgesehenen Mitteln bekämpfen - aber nicht auf solche Art und Weise.“

„Mit äußerster Gewissenhaftigkeit Verfahren geführt“

Bereits am Dienstag hatte sich die Justiz gegen die Kritik der Kläger gewehrt - mehr dazu in Arzt-Urteil: Justiz wehrt sich (3.10.2017). Zinkl bezeichnete die Vorwürfe gegen den Richter als völlig „unqualifiziert und unangebracht“.

Er habe „mit äußerster Gewissenhaftigkeit das Verfahren geführt und ist zu einer Entscheidung gekommen. Wenn man mit einer Entscheidung nicht einverstanden ist, dann ist es legitim, dass man sie bekämpft, die Staatsanwaltschaft hat das auch getan. Ich würde da einmal ganz sachlich bleiben und abwarten, wie das ausgeht“, so Zinkl.

„Entbehrt jeder Sachlichkeit“

Auch Christian Haider von der Bundesvertretung der Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) stellte sich hinter den Richter, der vor allem auch aus dem Grazer Amokfahrer-Prozess bekannt ist und damals für seine Verhandlungsführung geschätzt wurde: „Wenn es einen Freispruch gibt und man dann sagt, das Urteil verharmlost Gewalt an Frauen, oder wenn der Richter freispricht, dann ist das gleich Amtsmissbrauch, dann entbehrt das meiner Ansicht nach jeder Sachlichkeit.“

Haider habe Verständnis für emotionale Reaktionen von Angehörigen, die mit Urteilen nicht einverstanden sind. Aber „was ich nicht verstehe ist, dass Anwälte und andere Personen, die wesentlich weniger emotional betroffen sind und beruflich damit zu tun haben, sich äußerst unsachlich verhalten“.