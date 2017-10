Grazer erforschten Mikroben am Weg zum Mars

Wenn Astronauten das Weltall erforschen, sich etwa auf den Weg zum Mars machen, was passiert dann mit den Mikroben an Bord? Mit dieser Frage haben sich Grazer Wissenschaftler beschäftigt - und jetzt eine Antwort gefunden.

Die Publikation:

Die Analysen der Proben unter der Leitung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt durch ein Team aus deutschen, britischen und Grazer Wissenschaftlern wurden im Fachmagazin „Microbiome“ publiziert. Der Titel: „Preparing for the crewed Mars journey: microbiota dynamics in the confined Mars500 habitat during simulated Mars flight and landing“. Den Artikel finden Sie hier!