Wahl 17: Ihre Frage an Jörg Leichtfried

Die SPÖ geht mit Jörg Leichtfried als steirischem Spitzenkandidaten in die Nationalratswahl. Der Infrastrukturminister steht am Freitag auf Radio Steiermark Rede und Antwort – stellen Sie ihm schon jetzt Fragen!

Spitzenkandidaten im Gespräch Im Vorfeld der Nationalratswahl am 15. Oktober lädt Radio Steiermark die steirischen Spitzenkandidaten der im Nationalrat und Landtag vertretenen Parteien dazu ein, ihre Standpunkte und Ziele darzulegen sowie Publikumsfragen zu beantworten. Am Freitag, 6. Oktober, ist Jörg Leichtfried (SPÖ) zu Gast im Radio-Steiermark-Studio - stellen Sie schon jetzt Ihre Frage(n)!

Das medial bestimmende Thema dieser Wahlschlacht zur Nationalratswahl sind die Dirty Campaigning-Aktionen des früheren SPÖ-Beraters Tal Silberstein. Bundeskanzler Christian Kern kämpft zwar dagegen an, das Thema verfolgt den SPÖ-Chef aber auf Schritt und Tritt.

„Wir sind hier im richtigen Leben“

So auch bei einer Wahlkampftour durch die Obersteiermark mit dem steirischen Spitzenkandidaten Jörg Leichtfried vor einigen Tagen mit Kindergarten- und Seniorenheimeröffnung: „Wir sind hier im richtigen Leben. Was hier geschieht, ist echte Politik“, so Leichtfried. Dabei sagte er auch, dass die Rede vom obersteirischen „Rostgürtel“ „Schwachsinn"sei: "Das ist eine der innovativsten Gegenden. Hier entstehen Jobs.“

Jobs als wichtigstes Wahlkampfthema

Die Wirtschaft ist auch eines der wichtigsten Wahlkampfthemen von Leichtfried - mit der Senkung der Lohnnebenkosten, der Anhebung der Forschungsprämie oder dem Beschäftigungsbonus wolle man die Unternehmen entlasten: „Wenn wir über so eine Entlastung diskutieren und die vorschlagen, ist natürlich unser zweites Anliegen damit verknüpft - es sollen auch die Mitarbeiter in den Betrieben etwas davon spüren.“

Der Gegendeal laut Leichtfried: 1.500 Euro Mindestlohn, ein Rechtsanspruch auf ein Papamonat, höhere Lehrlingsentschädigungen und auch eine Verbreiterung der Finanzierungsgrundlage für den Familienlastenausgleichsfonds; darunter fällt auch eine Wertschöpfungsabgabe - mehr dazu in Leichtfried präsentiert SPÖ-Wirtschaftsprogramm (2.8.2017).

Politisches Angriffsziel Sebastian Kurz

Größtes Ziel der politischen SPÖ-Attacken war bislang vor allem ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Bei seiner offiziellen Kür zum steirischen SPÖ-Spitzenkandidaten unterstellte ihm Leichtfried in Anlehnung an die deutsche Hartz-IV-Regelung zur Kürzung des Arbeitslosengeldes: „14 Milliarden wirklich sparen heißt weniger Geld im Sozialen, weniger Geld für die Gemeinden, weniger Geld für die Länder, weniger Geld für die, die darauf angewiesen sind, und das hat einen Namen - das ist Kurz IV, nichts anderes.“

Leichtfried steht Rede und Antwort

Im Vorfeld der Nationalratswahl am 15. Oktober lädt Radio Steiermark die steirischen Spitzenkandidaten der im Nationalrat und Landtag vertretenen Parteien dazu ein, ihre Standpunkte und Ziele darzulegen sowie Publikumsfragen zu beantworten. Jörg Leichtfried (SPÖ) steht am Freitag, 6. Oktober, zwischen 14.00 und 15.00 Uhr Rede und Antwort - Ihre Fragen können Sie aber schon jetzt stellen:

„Weiß, dass man SPÖ modernisieren muss“

"Ich weiß, dass man die SPÖ modernisieren muss“, sagt Bundeskanzler Christian Kern auf die Fragen des ORF.at-Publikums. Eine eigene Liste mit der Popularität des eigenen Namens sei für ihn nie infrage gekommen, so Kern, der auch sein Modell der Erbschaftssteuer verteidigte. Finanzieren müsse man in einer Politik für die Zukunft durch solche Maßnahmen Schulen, Gesundheit - „und auch die Sicherheit“ - mehr dazu in „Weiß, dass man SPÖ modernisieren muss“ (news.ORF.at).

