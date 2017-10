Neue Initiativen für den Französischunterricht

In Österreich wird die Zahl der Schüler, die Spanisch lernen, immer größer - besonders zu Lasten von Französisch. Beim Kongress der österreichischen Französischlehrer in Graz wurden daher neue Unterrichtsinitiativen diskutiert.

In Österreich lernen rund 100.000 Schüler Französisch, rund 10.000 sind es laut Statistik Austria in der Steiermark. Sprachen sind eine Brücke in die Welt - und das gilt vor allem auch noch immer für die französische Sprache, zeigte sich Rotraud Roux als Präsidentin der Vereinigung der Französisch-Lehrer in Österreich beim Lehrerkongress in Graz überzeugt.

Französisch wird auf fünf Kontinenten dieser Welt gesprochen - von im Augenblick 220 Millionen Menschen: „Französisch ist die zweite lebende Fremdsprache nach Englisch in sehr vielen Ländern Europas. Es ist die Sprache der Menschenrechte.“

Viertwichtigster Handelspartner Österreichs

Französisch war einst auch die Sprache am Österreichischen Hofe. Davon ist zwar nichts mehr übrig, aber vor allem auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft dürfe Französisch nach wie vor nicht unterschätzt werden, so Jaques Pierre Gougeon, Direktor des französischen Institutes in Österreich.

Pixbay

Frankreich sei immerhin der viertwichtigste Handelspartner Österreichs: „Man darf nicht vergessen, dass viele französische Firmen in Österreich sehr präsent sind, uns fragen: Wir würden gerne Österreicher anstellen, die Französisch können.“

Momentan ist aber vor allem Spanisch in aller Munde: In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Schüler, die Spanisch wählen, mehr als verdoppelt.

„Schüler zu Jugendkultur hinführen“

Um jetzt wieder mehr Schüler für die französische Sprache zu begeistern, müsse deren Image verbessert werden, so Roux, die auch die Pädagogen in der Verantwortung sieht: „Spanisch hat so ein junges Image, es ist ein Ferienland. Aber man vergisst oft, dass das Französische eine sehr interessante Jugendkultur hat, mit wunderbaren Sängern und Schauspielern. Man müsste die Schüler nur dazu hinführen.“

Das Institut Français d’Autriche wird demnächst auch die Initiative „La Belle France“ an Schulen starten, die einen Schwerpunkt auf das Erlernen der französischen Sprache legen; darüber hinaus organisiert das Institut Ausbildungsseminare für Lehrer zum Einsatz neuer pädagogischer Mittel, um den Ruf abzubauen, die Französische Sprache sei schwer zu erlernen.

