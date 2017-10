Lehofer neuer Direktor des LKH Graz Süd-West

Mit Michael Lehofer ist am Mittwoch der neue Ärztliche Direktor des LKH Graz Süd-West vorgestellt worden. Der 61-jährige Mediziner und Psychologe tritt damit offiziell die Nachfolge von Heribert Walch an.

„Insgesamt sind wir bestrebt, am Standort West wie schon bisher eine menschenorientierte hochqualitative Medizin am Stand unserer Zeit zu bieten“, betonte der Psychologe in einem Statement zum Amtsantritt als neuer Ärztliche Direktor des LKH Graz Süd-West. Große Herausforderungen für die Zukunft sehe er unter anderem in der stationären Versorgung im psychiatrischen Bereich, wo Lehofer, selbst Psychiater, auch große Umbrüche ortet.

LKH Graz Süd-West

Die erhöhte Lebenserwartung führe indes zu einer erhöhten Komplexität des medizinischen Alltags der einzelnen Abteilungen des Hauses. Daneben kritisierte Lehofer: „Die Tatsache, dass die Notfallaufnahme von einem Teil der Patienten als Hausarztäquivalent genutzt wird, stellt sich ebenso zunehmend als Problem dar.“ Auch die zunehmend multikulturelle Herkunft der Patientinnen und Patienten sei eine Herausforderung.

Mediziner und Familienvater

Lehofer wurde am 2. Juni 1956 in Graz geboren. Bevor er sein Psychologie-Studium mit Nebenfach Psychopathologie und Psychiatrie an der Uni Salzburg begann, leistete er ein Sozialjahr in Indien. Anschließend studierte er Medizin an der Universität Graz, wo er 1986 zum Doktor der gesamten Heilkunde promovierte. Nach verschiedenen Stationen und Fortbildungen in Österreich, wurde er 1993 Leiter der Drogenberatungsstelle des Landes Steiermark, die er bis dato betreut.

2008 war Lehofer bereits zum Ärztlichen Direktor der damaligen Landesnervenklinik Sigmund Freud Graz bestellt worden. Neben seinem seit Mittwoch offiziellen Amt als Ärztlicher Direktor ist er auch als Leiter der Abteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie tätig. Der 61-Jährige ist verheiratet und hat zwei Töchter.

