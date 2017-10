Von Deichsel am Oberschenkel getroffen

Bei einem Arbeitsunfall in einem Industriebetrieb in Fürstenfeld ist am Mittwoch ein Mann schwer verletzt worden: Der Arbeiter wurde von einer Deichsel am Oberschenkel getroffen.

Der Arbeiter wollte eine Maschine zur Herstellung von Stahlseilen verschieben und zog dazu an einer Deichsel. Diese stand vermutlich unter Spannung, schnellte herum und traf den 49-Jährigen am Oberschenkel.

Ins LKH Fürstenfeld gebracht

Der Arbeiter brach sich einen Oberschenkel; er wurde von Zeugen des Unfalls ins LKH Fürstenfeld gebracht.