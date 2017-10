Mann bei Streit schwer im Gesicht verletzt

In einem Lokal im Grazer Bezirk Gries ist ein Streit eskaliert - dabei wurde ein 46-Jähriger schwer verletzt: Eine Frau hatte ihn mit einem zerbrochenen Glas ins Gesicht geschlagen.

Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, waren die 26-jährige Frau und der 46-Jährige schon am Dienstag aus unbekannten Gründen aneinander geraten - zunächst lautstark, doch dann nahm die Frau ein Glas, zerschlug es an einer Tischkante und versetzte damit dem 46-Jährigen zwei Schläge ins Gesicht.

Frau war stark alkoholisiert

Die schwer alkoholisierte Frau wurde festgenommen; bei den Vernehmungen gab sie an, sich nicht an die Tat erinnern zu können - die 26-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Der 46-Jährige erlitt schwere Gesichtsverletzungen; er wurde ins Krankenhaus gebracht.