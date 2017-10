1.500 Feuerwehrleute „üben“ Hochwasser

Enorme Regenfälle haben weite Teile der Südsteiermark überflutet, Katastrophenalarm wurde ausgelöst: Das ist das Ausgangsszenario für 1.500 Feuerwehrleute, die am Freitag und Samstag in Bad Radkersburg Hochwasser „üben“.

Sandsäcke füllen, Dämme sichern, Schäden nach Murenabgängen beseitigen - darin haben die steirischen Feuerwehrleute Übung: Das Katastrophentraining in Bad Radkersburg wird seit einem Jahr geplant, doch schon im Sommer holte die Realität die Verantwortlichen ein, als tausende Feuerwehrleute nach Unwettern und Starkregen in der Obersteiermark im Dauereinsatz waren.

„Effektiv mit dem kostbaren Gut Zeit arbeiten“

„Unsere Kameraden draußen wissen eh, was zu tun ist - aber wir in der Einsatzleitung müssen üben, damit alles reibungslos über die Bühne geht“, erklärt Übungsleiter Volker Hanny, der nun gemeinsam mit seinen Kollegen rund 1.500 Feuerwehrleute aus der Steiermark, Kärnten, dem Burgenland und Slowenien dirigieren muss. „Der nimmt sich frei, damit er etwas Sinnvolles in seiner Freizeit machen kann - und die Herausforderung an uns ist es, dass wir mit dem kostbaren Gut Zeit so arbeiten, dass sie wirklich effektiv arbeiten und üben können.“

Feuerwehr/C. Karner

Reale Problemstellungen

Bei der Großübung „RA2017“ werden reale Probleme geübt. In kürzester Zeit hunderte Sandsäcke zu füllen und daraus eine Mauer zu bauen, die auch hält, ist nur eine Herausforderung, schildert Übungsleiter Hanny: „Verklausungen in einem Bachbett oder Ölaustritt in einem Bach, unter anderem befürchten wir auch den Einsturz der Radkersburger Stadtmauer, und wir nehmen einen Zusammenbruch des Wassersystems in Bad Radkersburg an.“

Die Arbeit der Feuerwehren beobachten

Am Radkersburger Hauptplatz wird ein Becken zur Nutzwasserversorgung errichtet und jenseits der Mur, in Gornja Radgona, eine mobile Hochwasserschutzeinrichtung. 24 Stunden dauert die groß angelegte Katastrophenübung in Bad Radkersburg - im Gegensatz zum Ernstfall können Schaulustige die Übung von mehreren öffentlichen Bereichen aus beobachten.