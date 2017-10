Spatenstich für neues Merkur-Hauptquartier

Die Merkur-Versicherung baut ein neues Hauptquartier in Graz - am Freitag war Spatenstich. Der „Merkur Campus“ soll die Räumlichkeiten der Versicherung, eine Passage und ein neuartiges Fitnesscenter vereinen.

122 Jahre ist das bestehende Zentralgebäude der Merkur-Versicherung alt - das wachsende Unternehmen braucht aber neue, zeitgemäße Büros, so Generaldirektor Gerald Kogler: „Es hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, dass die Arbeitsplatzbedingungen am Joanneumring - so schön das Haus auch ist - durchaus ein wenig in die Jahre gekommen sind, und irgendwann hat sich auch die Frage gestellt - nachdem wir ja auch über einen längeren Zeitraum hinweg schon relativ stark wachsen -, wie es möglich ist, da Arbeitsplatzbedingungen zu schaffen, die auch zeitgemäß wären.“

Platz für über 500 Mitarbeiter

Die Wahl fiel auf das Grundstück neben der bestehenden Steiermark-Zentrale in der Conrad von Hötzendorf-Straße - hier wird ab sofort das 30 Millionen Euro teure Bauwerk errichtet. Mehr als 500 Mitarbeiter werden darin ab 2019 Platz finden, insgesamt sind fast 20.000 Quadratmeter Nutzfläche geplant.

Merkur Versicherung / www.isochrom.com / zechner & zechner

Durch und durch grün

Auch der Ökogedanke kommt bei dem Bau nicht zu kurz, so Alexander Lechner vom Merkur-Aufsichtsrat: „Es gibt grundsätzlich eine grüne Fassade, dann gibt es geothermische Tiefenbohrungen, es gibt eine Wärmepumpe, also alles, was technisch machbar ist, wird in dem Gebäude bautechnisch verbaut werden.“ Von gesundem Essen bis hin zu einem Fitnessstudio inklusive Yogaangebot wird ein Teil des Bauwerks auch für jedermann zugänglich sein; das Angebot werde speziell auf eine gesunde Lebensart ausgelegt, so die Verantwortlichen.

Was mit dem bestehenden Gebäude am Joanneumring passiert, ist noch nicht entschieden, allerdings hätten einige Hotels bereits Interesse bekundet, so Generaldirektor Kogler.

