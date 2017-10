Mitten im Wahlkampf: Landesparteitag der ÖVP

Mitten im Wahlkampffinale zur Nationalratswahl hält die steirische Volkspartei am Samstag in Graz ihren Landesparteitag ab. Parteichef Hermann Schützenhöfer stellt sich der Wiederwahl, und natürlich ist auch die Wahl Thema.

Der Parteitag auf dem Messegelände Graz soll ein weiß-grünes Fest werden: 1.500 Quadratmeter grüner Teppich, der Saal in den steirischen Landesfarben, mehr als 1.000 Delegierte, eine mit 6,6 Millionen Bildpunkten versehene LED-Wand am Bühnenende, unzählige Monitore, auf denen während des Parteitages die sozialen Medien wie Facebook oder Instagram zu verfolgen sind. Alle Tagungsunterlagen werden für die Delegierten online abrufbar sein, auf Mappen wird verzichtet - die ÖVP gibt sich modern.

Im Mittelpunkt: Wiederwahl Schützenhöfers

Inhaltlich steht der Parteitag sowie die Rede von Landesparteichef Hermann Schützenhöfer unter dem Motto „Arbeiten für das Land“; auf der Tagesordnung stehen auch kleinere Änderung der Parteistatuten - unter anderem sollen die Delegierten darüber abstimmen, den Landesparteitag - so wie im Bund - alle fünf Jahre abzuhalten. Hauptthema wird aber die Wiederwahl Schützenhöfers zum Landesparteichef sowie die Wahl seiner Stellvertreter sein - beim letzten Parteitag 2013 erhielt Schützenhöfer 93,3 Prozent der Delegiertenstimmen.

Kurz weckt internationales Interesse

Natürlich wird aber auch die bevorstehende Nationalratswahl in den Reden mitschwingen: Auch wenn die ÖVP den Parteitag nicht als Wahlkampfveranstaltung verstanden haben will, hat auch ÖVP-Chef Sebastian Kurz in Graz seinen großen Auftritt, was internationale Medien in die Steiermark lockt: Laut Landesparteizentrale haben sich die britische BBC, das deutsche ZDF, die Nachrichtenagenturen Reuters und Associated Press sowie französische und sogar japanische Medien angekündigt.

Link: