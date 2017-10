Rad: Strasser für Weltrekordversuch optimistisch

Der Steirer Christoph Strasser attackiert an diesem Wochenende auf der Bahn in Grenchen in der Schweiz den 24-Stunden-Weltrekord. Nach der Generalprobe vergangene Woche in Wien ist er zuversichtlich.

Exakt 903,76 Kilometer hatte der Slowene Marko Bahlo 2010 in Montechiarri in Italien zurückgelegt. Strasser brachte es 2015 auf dem Berliner Flughafen Tempelhof auf der Straße bereits auf 896,17 Kilometer.

Auch in Grenchen wird der viermalige Gewinner des „Race Across America“ mit einem adaptierten Straßen-Zeitfahrrad antreten: „Ein Bahnrad mit starrer Achse wäre über 24 Stunden lang undenkbar“, begründete Strasser.

Manuel Hausdorfer/limeART

Generalprobe lief „nach Plan“

Nach einer Generalprobe am vergangenen Freitag mit einer Sechstundenfahrt unter Wettkampfbedingungen im Wiener Dusika Stadion zeigte sich der 34-Jährige zuversichtlich - Strasser war dabei fast durchwegs mit 42 km/h unterwegs. „Es lief alles nach Plan“, sagte der Steirer, der lediglich seinen Rücken ob der bevorstehenden Strapazen als „große Unbekannte“ bezeichnete. Sollte es der Körper zulassen, hält Strasser es aber für möglich, in der Schweiz auch über 24 Stunden die Schallmauer von 40 km/h Schnitt zu brechen - damit käme er auf insgesamt 960 Kilometer.

