Schützenhöfer zu 2020: „Schließe nichts aus“

„Wir sind wieder Landeshauptmannpartei, und wir haben die Absicht, dies 2020 deutlich zu verbessern“, so Hermann Schützenhöfer beim ÖVP-Landesparteitag. Er kann sich ein Wiederantreten bei der Landtagswahl 2020 vorstellen.

Beim letzten Parteitag 2013 erhielt Schützenhöfer noch 93,3 Prozent der Delegiertenstimmen, am Samstag wurde er mit 99,5 Prozent als ÖVP-Landesparteichef bestätigt - mehr dazu in Mit 99,5 Prozent als Landesparteichef bestätigt.

„Das gibt schon Kraft“

Das große Vertrauen, das ihm seine Partei entgegenbringt, wirft natürlich auch die Frage auf, ob Hermann Schützenhöfer bei der nächsten Landtagswahl 2020 noch einmal antreten wird. Radio-Steiermark-Redakteur Günter Encic sprach mit Schützenhöfer darüber.

Hermann Schützenhöfer: Das ist damit noch nicht entschieden, aber es ist für mich natürlich ein sehr ermutigendes Ergebnis, in Zeiten wie diesen sozusagen die Familie der Gesinnungsgemeinschaft hinter mir zu wissen, in großer Einmütigkeit, das gibt schon Kraft.

Radio Steiermark: Möglicherweise auch einen kleinen Anstoß dafür, als Spitzenkandidat 2020 anzutreten?

Schützenhöfer: Ich spüre jetzt, dass ich noch den Antrieb habe, noch einiges im Lande zu verändern, auch in meiner Gemeinschaft, und das muss ja immer vorhanden sein, das ist ja ein Tag-und-Nacht-Job. Jetzt ist es so, dass ich das sehr gerne mache, und ich werde spätestens im Mai/Juni 2019 mit meinen Leuten im Parteivorstand entscheiden, ob ich noch einmal antrete oder ob ich das nicht tue.

APA/Erwin Scheriau

Radio Steiermark: Herr Landeshauptmann, gehen sie davon aus, dass die Ereignisse auf Bundesebene durchschlagen auf das Verhältnis zwischen SPÖ und ÖVP in der Steiermark?

Schützenhöfer: Nein, Franz Voves und ich sind ja auch nach einer Periode gscheiter geworden und haben uns dann zusammengesetzt und zusammen gearbeitet. Ich habe am Freitag noch mit Michael Schickhofer telefoniert, wir tun das öfter und sitzen ja nicht nur in Regierungssitzungen zusammen - wir besprechen die Dinge, und ich sehe keinen Grund, an dieser Zusammenarbeit etwas zu ändern. Wir haben das für diese Periode gemeinsam entschieden, und ich halte mich daran.

„Keine Partei auszuschließen“

Radio Steiermark: Das heißt aber, für die nächste Legislaturperiode werden die Karten dann neu gemischt, da gibt es keine Zusage für eine „Zukunftspartnerschaft“ wie auch immer?

Schützenhöfer: Es gibt keinerlei Vereinbarungen, aber sie kennen mich: Meine Argumentation war immer, dass jene Parteien, die Österreich aufgebaut haben, auch wenn sie zueinander schwierige Gesprächsverhältnisse haben, die Verpflichtung haben, die Gesprächsfähigkeit zu verbessern, und insoferne kann ich mir eine weitere Zusamenarbeit vorstellen, aber auszuschließen ist keine Partei.

Das Gespräch mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer führte Günter Encic

