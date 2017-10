Lange Museumsnacht für tausende Besucher

Fast 36.000 Besucher wurden in der Langen Nacht der Museen in der Steiermark und Slowenien gezählt. Die meistbesuchten Orte waren heuer die Prunkräume in Schloss Eggenberg, das Naturkundemuseum und das Kunsthaus Graz.

Insgesamt 75 Museen und Galerien öffneten Samstagnacht ihre Pforten. Es war die 18. Lange Nacht der Museen.

Prunkräume, Schokolade und Eisenbahn

Die Steiermark konnte 500 Besucher mehr zählen als im Vorjahr und liegt hinter Wien und Salzburg an dritter Stelle bei den Besucherzahlen. Gemeinsam mit Einrichtungen in Slowenien waren in der Steiermark 35.953 Interessierte unterwegs, um sich etwa die Prunkräume im Schloss Eggenberg anzusehen oder die Zotter-Schokoladenmanufaktur in der Südoststeiermark. Die Manufaktur war einer der beliebtesten Orte in den steirischen Regionen – gemeinsam mit dem Eisenbahnmuseum Lieboch und dem Südbahnmuseum in Mürzzuschlag.

Begegnung mit Kunst und Kultur

Für ORF Steiermark-Landesdirektor Gerhard Draxler ist die Lange Nacht der Museen eine besondere Begegnung mit Kunst und Kultur: „Die nächtliche Museumstour hat auch heuer wieder große Begeisterung hervorgerufen. Zehntausende Besucher waren gestern Abend in der Steiermark und Slowenien unterwegs und erlebten den kulturellen Reichtum in außergewöhnlicher Atmosphäre. Mein Dank gilt allen Mitwirkenden und Organisatoren sowie den vielen Teilnehmern, die diese Lange Nacht wieder zu einem wunderschönen Erlebnis gemacht haben.“

Top 3 in der Steiermark: Schloss Eggenberg: 4.779 Besucher

Naturkundemuseum: 1.738 Besucher

Kunsthaus Graz: 1.565 Besucher

670 Einrichtungen in ganz Österreich

Vom Benediktinerstift Admont zum Faschings- und Brauchtumskulturmuseum in Knittelfeld, vom Brahms-Museum in Mürzzuschlag zum Holzmuseum in Sankt Ruprecht ob Murau, vom Grazer Haus der Architektur zur Römerhöhle Aflenz: Es war ein buntes Treiben, dass da in der Nacht von 7. auf 8. Oktober stattfand. Insgesamt nahmen an der Langen Nacht 670 Museen, Galerien und Kultureinrichtungen in ganz Österreich sowie in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland teil.

ORF/Regine Schöttl

Zeitgenössische Kunst stand in vielen Galerien und Kunsträumen vor allem in Graz im Fokus - und die Kulinarik lockte vom Weinmuseum in Kitzeck über Zotters Schokoladenmuseum bis zur Vulcano Schinkenwelt in Feldbach. Für Kinder, Jugendliche, Junggebliebene und Erwachsene - für jeden war etwas dabei, weiß Steiermark-Koordinatorin Constanze Hauser: „Die gesamte Museumslandschaft in der Steiermark zeichnet einfach aus, dass sie extrem vielfältig ist: Es gibt so viele Gebiete, die wirklich spannend sind.“

