Von Schnee überrascht: Wanderer in Bergnot

Drei Wanderer mussten am Samstag wegen Schlechtwetters einen Notruf absetzen. Die Gruppe war auf einer Tour in Neuberg an der Mürz offenbar vom Schnee überrascht worden und konnte nicht mehr weiter.

Ein 32 Jahre alter Wiener sowie ein 33-Jähriger und eine 43-Jährige aus Niederösterreich wollten vom Seebodenkogel zur Ebenhütte wandern.

Schnee und Nebel in felsigem Gelände

Um die Mittagszeit fiel im Bereich des Hohen Muckenriegels Nebel ein und es begann zu schneien. Die drei Wanderer konnten laut Polizei in dem felsigen und schneebedeckten Gelände nicht mehr auf- oder absteigen. Sie mussten einen Notruf absetzen. Ein Hubschrauber des Innenministeriums konnte die drei Personen lokalisieren.

Eine Seilbergung war jedoch aufgrund des schlechten Wetters nicht möglich. So mussten Einsatzkräfte der Bergrettung sowie der Alpinpolizei zu den drei Wanderern aufsteigen und ihnen beim Abstieg helfen. Alle kamen unverletzt wieder im Tal an.