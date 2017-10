Bob Geldof feiert Geburtstag mit Konzert in Weiz

Rockmusiker Bob Geldof hat seinen 66. Geburtstag mit einem Konzert in der Steiermark gefeiert. Der Band-Aid-Initiator und seine Band „The Bobkatz“ gastierten im Kunsthaus Weiz. Der „Sir“ sprach dabei auch über die heimische Politik.

Bob Geldof ist Sänger, Songwriter, Autor, Schauspieler und politischer Aktivist – und das seit vielen Jahren. Für das Konzert in der Kunsthalle Weiz kam der Ire mit seiner Band „The Bobkatz“.

Nicht erster Besuch in der Steiermark

Musik und Politik waren schon immer die Steckenpferde des Bob Geldof. Viele seiner bekanntesten Songs schrieb er vor 40 Jahren und noch immer kann er sich in jeden hineinfühlen, als hätte er ihn erst gestern komponiert. Geldof war nicht das erste Mal in der Steiermark – schon vor Jahren feierte er einmal seinen Geburtstag am 5. Oktober in Graz.

Interesse an Österreichs Politik

Österreich kennt der 66-Jährige auch aus Zeitungen. Er habe auch die Präsidentenwahl mitverfolgt und informiere sich über die Flüchtlingspolitik. Eine Meinung zur aktuellen politischen Lage wolle er aber nicht abgeben, so Geldof am Samstag vor dem Konzert, denn da wisse er nicht genug. Er werde die Nationalratswahl am 15. Oktober aber beobachten, habe das Ergebnis doch auch Auswirkungen auf Europa.

Der „Sir“ im Interview: Bob Geldof spricht mit ORF Steiermark-Reporterin Sandra Suppan über Musik, Politik und Österreich.

Tiefgründig und emotional

In seinen Songs präsentiert sich Geldof genauso schonungslos und direkt wie bei seinen Auftritten im Fernsehen. Seine neuen Kompositionen klingen tiefgründig und emotional. Sein letztes Album aus dem Jahr 2011 trägt den Titel „How To Compose Popular Songs That Will Sell“. Bekanntheit erlangte der irische Künstler als Leadsänger der Rockband „The Boomtown Rats“, die in den späten 1970er bis zu den frühen 1980ern im Zuge der Punk-Rock-Bewegung berühmt wurde. Zudem war Geldof Mitverfasser des weltbekannten Hits „Do They Know It’s Christmas?“. Geldof, der sich stark gegen die Armut in Afrika aktiv einsetzte, gründete gemeinsam mit Midge Ure die Charity-Musikergruppe „Band Aid“, um Geld für die Hungersnot in Eritrea zu sammeln.

