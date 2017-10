Obersteirer in Bach gestürzt und ertrunken

Ein 57 Jahre alter Obersteirer ist am Samstag in Neumarkt im Bezirk Murau in einen Bach gestürzt und ertrunken. Die genauen Umstände sind laut Polizei unklar. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Der Mann dürfte bereits Samstagabend mit dem Pkw seiner Frau unterwegs gewesen sein und bei einem Parkplatz oberhalb des Olsabaches angehalten haben. Der Parkplatz befindet sich laut Polizei nicht weit vom Haus des Mannes entfernt.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Als er das Fahrzeug neben der Bundesstraße abgestellt hatte, dürfte er in den unmittelbar daneben fließenden Olsabach gestürzt und ertrunken sein. Der Bach ist laut Polizei etwa 20 Zentimeter tief und bis zu vier Meter breit. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Die genauen Umstände des Sturzes sind unklar. Ein Passant fand den Mann Sonntagfrüh tot im Wasser liegend und verständigte die Einsatzkräfte. Für den 57-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, es konnte nur mehr sein Tod durch Ertrinken festgestellt werden.