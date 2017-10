Graz Marathon: Steirer ist bester Österreicher

Der 24. Graz Marathon ist am Sonntag mit schnellen Zeiten, aber ohne neuen Streckenrekord über die Bühne gegangen. Der Sieger heißt Edwin Kirwa aus Kenia. Bester Österreicher war der Steirer Stefan Schriebl auf Platz 5.

Der Graz Marathon zählt zu den größten Laufveranstaltungen Österreichs. Knapp 10.000 Läufer waren am Start.

Vierfachsieg für Kenia

Graz Marathon - Herren: Edwin Kirwa (KEN) Wilson Cheruiyot (KEN) William Koskei (KEN) Richard Bett (KEN) Stefan Schriebl (A) Vinzenz Kumpusch (A)

Heuer gibt es einen Vierfachsieg für Kenia. Auf den Plätzen fünf und sechs folgen zwei Steirer als beste Österreicher. Edwin Kirba aus Kenia hat die 42,2 Kilometer in zwei Stunden 12 Minuten und 57 Sekunden am schnellsten bewältigt. Es ist zwar kein neuer Streckenrekord, trotzdem ist der Kenianer zufrieden: "Es war ein gutes Rennen für mich, ich habe es genossen“, so Kirba nach dem Zieleinlauf.

Der Sieg bei den Damen ging an Elisabeth Smolle mit drei Stunden 30 Minuten und 36 Sekunden. Auch Platz zwei bis sechs werden von Österreicherinnen belegt.

ORF

Zwei Steirer unter Top sechs

Als bester Österreicher kam der Steirer Stefan Schriebl vom LTV Köflach ins Ziel. Zwei Stunden 31 Minuten und 50 Sekunden bedeuten schließlich Platz fünf, knapp vor Vinzenz Kumpusch aus Lannach: „Heute ist mein Glückstag. Ich habe mit Vinzenz zusammen bis Kilometer 25 gekämpft, dann aber alleine die letzten 17 Kilometer und ich habe gesehen, dass ich vielleicht siegen könnte.“ Vinzenz Kumpusch kann aber auch mit Platz sechs gut leben: „Leider bin ich nicht bester, sondern zweitbester Steirer. Ich vergönne es Stefan aber natürlich, er ist ein super Läufer.“

ORF

Positive Bilanz der Veranstalter

Die Bilanz der Athleten und der Veranstalter ist positiv. Die Entscheidungen, die für den heurigen Marathon getroffen wurden, waren die richtigen, etwa die neue Streckenführung, sagt Veranstalter Michael Kummerer. Trotzdem wird er sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen: „Stillstand ist Rückschritt. Wir wollen uns jedes Jahr etwas Neues einfallen lassen. Es ist jedes Jahr ein bisschen Luft nach oben.“ Einige Straßen bleiben am Sonntag noch bis 16.00 Uhr bzw. der Start-Ziel-Bereich bei der Grazer Oper bleibt auch noch länger gesperrt.

