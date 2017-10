Grazer entwickeln ersten Minidefibrillator

Mit einer neuen Erfindung aus der Steiermark könnte im Fall eines plötzlichen Herzstillstandes rascher geholfen werden. Ein Grazer Unternehmen entwickelt mit dem PocketDefi den weltweit ersten Defibrillator für die Handtasche.

Der PocketDefi wird nicht größer sein als zwei Taschentuchpackungen – er misst genau fünf mal acht mal zehn Zentimeter. Bis jetzt seien Defibrillatoren sehr groß und auch teuer gewesen. Das Grazer Unternehmen Liimtec möchte mit dem PocketDefi ein günstigeres, für alle verwendbares Produkt auf den Markt bringen - mehr dazu in 100.000 Euro in zwei Tagen für Taschen-Defi (5.10.2017).

liimtec

Entwicklung seit 2015

Seit 2015 wird der Minidefi entwickelt, so Jasper Ettema von Liimtec. Er hatte vor rund zwei Jahren die Idee: „Da habe ich zum ersten Mal einen Erste Hilfe-Kurs gemacht und einen Defi angewendet. Da habe ich gemerkt, dass das kein Gerät ist, so wie ich mir das vorstelle.“ Der Prototyp des PocketDefi ist klein und leicht. Bei der Wartung wird nichts dem Zufall überlassen, so Jasper Ettema: „Im PocketDefi ist ein Zyklus, mit dem er sich selbst überprüft und die Daten an unseren Server schickt. Wenn die Elektroden abgelaufen sind, erhält man eine Nachricht aufs Handy, auch wenn die Batterien leer sind oder wenn es ein Software-Update gibt.“

Erste Hilfe auf dem Stundenplan

Positive Reaktionen auf den Minidefi kommen von steirischen Notfallmedizinern. Das Um und Auf seien aber immer noch grundlegende Erste Hilfe-Maßnahmen. Das Thema Wiederbelebung müsse bereits in der Schulbildung fix verankert werden. Ein gutes Vorbild seien hier skandinavische Länder, so der Notfallmediziner Gerhard Prause vom LKH Graz: "Es gehört genauso wie Schwimmen oder Radfahren unterrichtet, dass jeder Österreicher reanimieren kann und weiß, dass es einen Defibrillator gibt. Die nordischen Länder haben das als Pflichtfach eingeführt.“

Nichtwissen als Problem

Laut Statistik liege die Erfolgsquote von Laien bei Reanimationen in den nordischen Ländern um die 50 Prozent, so Prause. In der Steiermark seien die Zahlen weit geringer. Schon alleine deshalb, weil viele Menschen schlichtweg nicht wüssten, wie eine effiziente Herzmassage funktioniert, und wie hilfreich Defibrillatoren dabei sein können: „In dem Augenblick, in dem der Patient einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet und Kammerflimmern erfährt, kann man mit einem Elektroschock den Patienten sofort wieder ins Leben zurückholen“, so Prause.

liimtec

PocketDefi als praktische Alternative

Es gibt zwar in der Steiermark auch öffentliche Defis, der Erfolg damit sei aber noch nicht so richtig durchschlagend, so der Notfallmediziner. Der Idee des PocketDefis kann er durchaus etwas abgewinnen: „Es gibt ja Normen. Also ich gehe davon aus, dass dieser Defibrillator technisch hält, was er verspricht. Und weil er tragbar ist und praktisch in eine Handtasche oder eine Westentasche passt, ist er sicher ein riesiger Fortschritt.“

