Streit vor Lokal forderte einen Schwerverletzten

Zwei junge Männer sind in Schladming vor einem Lokal in Streit geraten. Der eine drohte mit einer Schreckschusspistole, ein Schuss löste sich, traf aber niemanden. Dann gab es eine Schlägerei, die einen Schwerverletzten forderte.

Der Streit zwischen einem 18-Jährigen aus Oberösterreich und einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Liezen eskalierte am Sonntag in den frühen Morgenstunden im Eingangsbereich des Lokals in Schladming.

Schwere Verletzungen im Gesicht

Während des Streites zog der 18-Jährige eine Schreckschusspistole und hielt sie dem 19-Jährigen vors Gesicht. Bei der anschließenden Rangelei löste sich aus der Schreckschusspistole ein Schuss, durch den aber niemand verletzt wurde.

Dann kam es zwischen den beiden Männern zu einer Rauferei, bei der der Oberösterreicher schwere Verletzungen im Gesichtsbereich erlitt.

18-Jähriger festgenommen

Die Polizei wurde gerufen, die Beamten nahmen den 18-Jährigen fest und lieferten ihn auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in die dortige Justizanstalt ein. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, die Waffe wurde sichergestellt. Gegen den 19-Jährigen wird eine Anzeige erstattet.