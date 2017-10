Tresordieb von der Polizei ertappt

Seit März hat ein 21-Jähriger immer wieder Geld aus dem Tresor eines Beherbergungsbetriebs in Schladming gestohlen. Am Wochenende flog der Mann auf, der sich widerrechtlich einen Tresorschlüssel besorgt hatte.

In der Zeit zwischen 1. März 2017 und 8. Oktober 2017 hat der 21-Jährige laut Polizei insgesamt sechs Mal zugeschlagen. In allen Fällen sperrte er den Haupttresor des Betriebs mit einem Schlüssel auf, den er „widerrechtlich erlangt“ hatte, wie es in der Polizeiaussendung heißt.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

In der Nacht auf Sonntag erwischt

Bei einem Einbruchsdiebstahl in der Nacht auf Sonntag wurde der 21-Jährige unmittelbar nach der Tat erwischt. Polizisten der Polizeiinspektion Schladming stellten bei ihm den kurz zuvor gestohlenen Geldbetrag sicher.

Schulden als Motiv

Bei der anschließenden Befragung zeigte sich der 21-Jährige geständig und gab an, die Einbrüche wegen seiner Schulden begangen zu haben. Er wurde der Staatsanwaltschat auf freiem Fuß angezeigt.